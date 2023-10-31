Başkan Büyükkılıç, BM Toplantısı'nda Kayseri'yi temsil etti

İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi Devrimi ile beraber insanlığın bir tüketim çılgınlığı çağına girdiğini ve dünyayı bitip tüketmek bilmeyen hırsı uğruna hiç düşünmeden kirletmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Nevmekân Sahil’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne 140’tan fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve Türkiye’den sayılı belediye başkanları katıldı.

Büyükkılıç, Anadolu’nun parlayan yıldızı, medeniyetler şehri Kayseri’yi anlattı

Kayseri’yi temsilen BM Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne konuşmacı olarak davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spordan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda Kayseri’de yaptıkları şehircilik faaliyetleri ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler yetkililerine Anadolu’nun parlayan yıldızı, medeniyetler şehri Kayseri’yi anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen zirvede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İstanbul bizim için çok önemli, bunu söylemeye bile gerek yok. Boğazın incisi bu güzel şehrin içerisinde de Üsküdar’ımızın ayrı bir yeri var. O açıdan burada bulunmak bizi keyiflendiriyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun bağrında, ortasında Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişiyle medeniyetler şehri olduğunu belirterek, “Asurlular, Hititliler zamanından beri, Kültepe’de yaptığımız kazılarda orada çıkan tabletlerle hakikaten ticaretin bir merkezi olduğu kanıtlanmış ve gözlemlenmiştir. Hatta gelin kaynana çekişmelerine kadar, çekler, senetler gibi tabletler çıkmaktadır” diye konuştu.

“Erciyes Kayak Merkezi’miz de bizim için önem arz etmektedir”

Ticaretin ve sanayinin merkezi olan 1,5 milyon nüfusu olan Kayseri’nin 16 ilçesi bulunduğunu ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri aynı zamanda cazibe merkezi olarak bilinir. Hem kültürel hem sosyal hem eğitim hem de sportif açıdan Kayseri’ye yönelim ve eğilim vardır. Kayseri’mizin en önemli özelliği, bu güzelliklerinin yanı sıra Erciyes’imizin eteğine kurulmuş olmasıdır. Erciyes Kayak Merkezi’miz de bizim için önem arz etmektedir. Erciyes’in nimetleriyle vatandaşlarımızı buluşturmaya özen gösterdiğimiz bir şehirdir. Bir başka özelliği Mimar Sinan’ımız, Kayseri’mizin medar-ı iftiharı, İstanbul’u İstanbul yapan bir mimar olarak kendisinden söz ettirirken, Kayserili olmasıyla, Kayseri’de doğmuş olması da bizim için gurur vesilesidir. Kayseri’miz Gevher Nesibe Sultan, Hunat Hatun, Fatma Baciyan gibi tarihe mal olmuş ayrı bir güzelliktir.”

Zenginlikler şehri Kayseri’nin, 5 üniversitesi ve 75 bin üniversite öğrencisi ile eğitimin merkezi olan, büyükşehirler arasında önem arz eden, gelişmeye devam eden bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Bizim için 1994 yılı bir milat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı o süreç, Kayseri’mizde de Mehmet Özhaseki, Bekir Yıldız, Şükrü Karatepe ile başlamış, benim de il başkanı olarak yer aldığım süreç, devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi doluyor, taşıyor”

Başkan Büyükkılıç, hafta sonu hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin dolup taştığına vurgu yaparak, “Kentsel dönüşüme önem verdiklerini, ayrıca dünya standartları üzerinde yeşil oranına sahip bir Kayseri’den söz ettiklerini, son olarak 1 milyon 260 bin metrekare Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdası olan millet bahçelerinden, kendi ismini de verdiğimiz millet bahçesi, bir Central Park mantığında hayata geçti, doluyor, taşıyor” şeklinde konuştu.

“Büyükşehirlerin her alanda konforu olan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan şehirdir”

Kentte ulaşım ağını genişletecek önemli çalışmalar da yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Şehrimizin imarlı olarak gelişmesine katkı sağlarken, ulaşım bundan ayrı değerlendirilemez. Ulaşım boyutunu da her zaman önemsiyor, hem tramvayla, raylı sistemle ilgili boyutu hem karayolu ile ilgili boyutunda şehrimizin ulaşım ağını genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’de toplu ulaşımı önemseyen ve onu zenginleştiren bir anlayış sergiledik. Son süreçte de tramvay hattımızı uzattık, yine alternatif bulvarlar açmak suretiyle de ulaşımı rahatlattık. Kayseri şöyle özetlenir, büyükşehirlerin her alanda konforu olan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan şehirdir. Temiz çevreyi çok önemseyen bütün çalışmalarımızı yaptık. Kapuzbaşı Şelaleleri, dünya harikası olan sırf o bölgenin yolunu sıcak asfalt ile insanların konforlu bir şekilde ulaşacağı konuma getirdik. Yeni eklediğimiz yollara, çağın gereği olarak bisiklet yolları ekleyip, bisiklet sürmeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda da bu anlamda çok çalışmalar yaptık. Talas Belediye Başkanımız da burada Talas’ımız bir açık hava müzesi, üniversitenin de yoğun olduğu bölge, iş birliği halinde şehrimizi daha iyi bir noktaya taşıma adına dayanışma içerisinde çalışıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Anadolu şehri Kayseri’nin geçmişte Kapadokya Krallığı’nın da merkezi olarak anıldığını, bu vesileyle zenginliğine zenginlik katmış olan bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından soru, cevap kısmına geçildi.

Zirvede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri videosu da katılımcılara izletildi.