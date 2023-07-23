Başkan Büyükkılıç, Bünyan Cam Terası Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan'da hayata geçirilen 'Kayabaşı Cam Seyir Terası' ziyaret etti.

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  • 23.07.2023 11:04
  • Güncelleme: 23.07.2023 14:07
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Başkan Büyükkılıç, Bünyan Cam Terası Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Bünyan’da hayata geçirilen ‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hizmetlerine, yenilikçi projeleriyle devam ederken, bu çerçevede vatandaşlara Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunan Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi’ni gezdi. Büyükkılıç’a, gezi sırasında Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da eşlik etti. Park, bahçe ve piknik alanı donatılarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, teras üzerinde Bünyan’ın muhteşem manzarasını izleyerek, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Büyükkılıç, bu projenin Bünyan’a ayrıcalık kattığına, hem muhteşem bir seyir ortamı hem de yeme içme mekânlarıyla, dinlenme imkânlarıyla keyif ortamı sağlandığını ifade etti. Kayabaşı Cam Seyir Terası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri Valiliğimiz ve Bünyan Belediyemiz iş birliğinde ilçemizde hayata geçirdiğimiz Kayabaşı Cam Seyir Terası ziyaret ederek, muhteşem manzarayı izlemeye gelen hemşehrilerimizle bir araya gelip, sohbet ettik” dedi. Büyükkılıç, tüm Kayserililere bu eşsiz manzarayı izlemeye davet ederek, “Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz manzarayı izlemek ve aileleri ile birlikte keyifli bir vakit geçirmek için Kayabaşı Cam Seyir Teras’a bekliyoruz” diye konuştu.

Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi’nin hayırlı uğurlu olması temennisinde buluna Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a bu anlamlı proje için teşekkür ederek, Bünyan’a çok yakıştığını söyledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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