Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte açılış için son aşamaya getirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’ni inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Okuyan ve okutan şehir’ anlayışıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Hacılar ilçesinde hayata geçirilecek olan Halit Özkaya Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte kütüphane kartı ile kütüphaneye giriş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada sessiz çalışma alanı ve bilgisayar odasının olduğu bölümleri gezdi, kitaplıklarda bulunan kitapları inceledi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, hayırsever Özkaya ailesini tebrik ederek, “Halit ağabeyi rahmetle anarken Özkaya ailesini tebrik ediyorum. Halit ağabey ile yıllarca birlikte çalıştım. Okumayı, okutmayı ve eğitimi ve gelişmeyi inovasyon dediğimiz yenilikçi anlayışı her zaman seven ve takdir eden ve bu konuda da Ar-Ge kültürü ile hiçbir zaman katkı sağlamaktan çekinmeyen bir yaklaşım sağlardı. Kayserili hemşehrilerimiz tabi hayırseverlikte yarışırken, Hacılarlı hemşehrilerimize ayrı bir sayfa açıyoruz. Adeta hem yarışılıyor, hem de kütüphaneyi de çeşitleme bağlamında söylüyorum, hayırda çeşit açısından sınır tanımıyorlar” diye konuştu.

Büyükkılıç, gençlerin girdikten sonra çıkmak istemeyeceğini söylediği kütüphane hakkında şu bilgileri verdi:

“Böyle bir eseri, bu şirin ve gerçekten Kayseri’mizin gururu olan ilçemize kazandırmanın da onurunu taşıyoruz ve hep beraber kendisine Allah’tan rahmet dilerken, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz. Elbette bu kütüphane değerli başkanımızın vurguladığı gibi fiziki özellikleri yanında 25 bin tane kitabı, 22 bin tane sesli dijital kitabı, 3 bin tane de sesli kitabı bağrında barındıran gerek sessiz ortamda, gerek sesli ortamda değişik özelliklerle çalışılacak nitelikleri taşıyan aynı zamanda çayı çorbası, fotokopisi, interneti ücretsiz olan aynı zamanda çıktılarla ilgili her zaman gerekli desteğin verildiği nezih ve güvenli bir ortamda yavrularımızın kendilerini geliştireceği, eğiteceği ve adeta kitaplarla kitap kurdu olacağı, girince de çıkmak istemeyeceği bir ortam. Her türlü imkân var, pırıl pırıl ve güvenli bir ortam.”

Kütüphanenin Hacılar ilçesine yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlerle her zaman uyumlu ve yaptığı işlerle gönüllerde yer eden yaklaşım sergileyen Hacılarımızın kıymetli belediye başkanı Bilal kardeşimize ve ekibine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYSERİ’YE ON NUMARA YAKIŞTI

Müzik Okulu ve Çocuk Kütüphanesi projesinin de tamamlandığına değinen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tecrübeli ekibi burayı hayata geçirmek suretiyle aslında 11’inci sıraya oturacaktı, 10’uncu sırayı kaptı. 11’inci sırada çocuk kütüphanemiz, Kayseri’mize on numara yakıştı. Hakikaten dört dörtlük açılışa hazır hale geldi. İnşallah önümüzdeki hafta uygun bir günde yavrularımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, deprem bölgelerine desteklerinden dolayı da Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve onun şahsında Hacılarlılara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Son süreçte deprem döneminde de gerek hayırsever Hacılarlı hemşehrilerimize, gerekse belediyemizin kendi ölçeğinin üstündeki gayretleriyle gerek Kahramanmaraş’ımızda ve ilçelerinde, gerekse diğer illerin hepsinde taleplerin hepsine hayır demeden derhal demek suretiyle katkı sağladılar. Bu vesileyle sizlerin şahsında tüm Hacılarlı hemşehrilerimizden Allah razı olsun diyorum.”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, hayırsever ve belediye iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen kütüphanede sona gelindiğini belirterek, önümüzdeki hafta sonu itibariyle öğrencilere ve gençlere kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

“BÜYÜKŞEHİR’İMİZİN 10’UNCU KÜTÜPHANESİ”

İşletmesi ve kitap desteğinin tamamen Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacağını ve bundan sonra işletmesi profesyonel katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını vurgulayan Özdoğan, “Son rötuşları, son incelemeleri de kıymetli belediye başkanımız Memduh Başkanımızla birlikte tamamladık. Yaklaşık bin 200 metrekareden bahsediyoruz. İlçemize hayırlı olsun. İşletme ve kitap destekleri için de kazandırdıklarından dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir’imizin 10’uncu kütüphanesi. İlçemizin de nezih ve modern kütüphanesi de tüm Kayseri’mize sadece hacılarımıza kazandırmış olduğu değil, hayırsever Özkaya ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın bulunacak. Kütüphane, 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet verecek.