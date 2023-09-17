Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde ilçenin turizmine kazandırılan 'Kayabaşı Cam Seyir Terası' ziyaret etti.

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  • 17.09.2023 14:29
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:05
Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde ilçenin turizmine kazandırılan ‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ ziyaret etti.

Yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hizmetlerine, yenilikçi projeleriyle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede yerli ve yabancı turistlere Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunan Kayabaşı Cam Seyir Terası gezdi. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nun öğretmenleriyle birlikte Bünyan’ın manzarasını Kayabaşı Cam Seyir Teras’dan izleyerek, bu eşsiz manzaranın tadını hep birlikte çıkaran Başkan Büyükkılıç, herkesi bu manzarayı izlemeye davet etti. Kayabaşı Cam Seyir Terası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Büyükkılıç, bu projenin Bünyan’a ayrıcalık kattığına, hem muhteşem bir seyir ortamı hem de yeme içme mekânlarıyla, dinlenme imkânlarıyla keyifli bir ortam sağlandığını söyledi.

Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a bu anlamlı proje için teşekkür etti.

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İHA

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