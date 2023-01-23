Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve beraberindeki başkanlık divanı üyelerini ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, diğer yandan Cumhur İttifakı ile uyum kültürü içerisinde çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı ortağı MHP’lilerden Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilli Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Teşkilat Başkanı Ahmet Bağçovan ve MHP İl Sekreteri Murat Titizbaş katıldı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, cumhur ittifakı ortaklarıyla birlikte her zaman birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde olduklarını ifade etti. Uyum kültürü içerisinde hiç ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak verimli ve uyumlu şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri için yaptığı yatırımlar, hizmetler ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.