Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler için Ankara'da verilen iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.

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  • 13.04.2023 10:46
  • Güncelleme: 13.04.2023 14:06
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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler için Ankara’da verilen iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarını hem Kayseri özelinde hem de Ankara boyutunda aralıksız sürdürürken, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir ekipleri deprem bölgelerinde canla başla depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler için düzenlenen iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediyelerimiz depremden etkilenen illerimizle kardeşlik köprüsü kurdu. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu bir kez daha gösteren tüm belediyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç, programa katılan davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüşerek, Kayserililerin selamını iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı sohbette, Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi de verdi. Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın depremde bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler için verdiği iftar programındaydık. Hamdolsun Kayseri belediyeleri olarak deprem bölgesinde canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayserililere selamlarını gönderdiğini de belirten Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Kayserililerimizin selamlarını ilettik. Kendisi de tüm Kayseri halkına en içten selamlarını gönderdi. El ele, kol kola, gönül gönüle vererek çalışmayı sürdüreceğiz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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İHA

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