Başkan Büyükkılıç'dan, stajyer itfaiyecilere altın nasihat

Giresun, Kahramanmaraş, Amasya, Tokat, Kayseri, Kastamonu, Yozgat, Erzurum, Çankırı ve Çorum illerinde okuyup Kayseri’de ikamet eden 40 öğrenci Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı’nda staj görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, itfaiye ziyareti sırasında stajyer öğrencilerle görüşerek, altın nasihatlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerinin başında, Türkiye’nin örf, adet ve kültüründe kendilerinin âşık olduğu 3 kelimeden oluşan güzel bir cümle bulunduğunu ifade ederek söz konusu cümlenin ‘Allah Razı Olsun’ olduğuna işaret etti ve bu sözü söyletmenin önemine vurgu yaptı.

“İtfaiyeciliğin Duası Her Şeyin Üzerinde”

Büyükkılıç, stajyer itfaiyecilere seslenerek, geleceğin itfaiyecilerine çok güzel bir meslek seçtiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Elbette çok güzel bir meslek seçmişsiniz. Sonuç itibariyle riski var mı var fakat duası her şeyin üzerinde. O açıdan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin engin tecrübesi ile değerli başkanımızın, buradaki değerli itfaiyemize mensup olan hem amir pozisyonunda hem müdür pozisyonunda hem er pozisyonunda sizlerin yanında. Hangi konumda olursa olsun, onların önderliğinde sizlere vermiş oldukları eğitimle, örnek davranışlarla inşallah sizler de okullarınız bitince hayata atılacaksınız” diye seslendi.

“Çok Mukaddes Bir Meslek”

İtfaiyeciliği çok mukaddes bir meslek olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, “Çok mukaddes bir meslek. Bunu bilerek umuyor ve inanıyorum ki seçmişsinizdir. Kadrini kıymetini bilin. İnşallah fedakârlığın zirvesinde özveri ile işinizi yapın. Sonuçta Mevla’m esirger, siz samimi oldukça. Fedakârca, canla başla koşturan her zaman kazanır, dua alır ve başarıya da ulaşır. Hayat hep böyledir. O açıdan burada işin hem bilimsel yönü hem uygulama yönü ama en önemlisi etik değerler dediğimiz kişilik” diyerek geleceğin itfaiyecilerine nasihatlerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayseri’nin kadim tarihi ve köklü kültürü hakkında bilgiler vererek, bu şehrin ve mesleğin kadrini kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Büyükkılıç’tan Ortak Akıl ve İstişareye Dayalı Yönetim Anlayışının Çarpıcı Örneği ve Uygulaması

Son olarak, stajyer öğrencilere yönelik bir hatıra defteri niteliğinde öğrencilerin talep, tavsiye ve önerilerini içeren bilgilerin kendisine ulaştırılmasını beklediğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, daha iyi hizmet verebilmek için bu uygulamayı yapmanın önemli olduğunu vurguladı ve ortak akıl ile istişareye dayalı yönetim anlayışının çarpıcı bir örneğini daha itfaiye eğitimleri alanında gösterdi.

Bir seremoni hazırlayan ve daire çizen itfaiye erleri de Başkan Büyükkılıç’ı aralarına alarak, hep bir ağızdan Kayseri İtfaiye Marşı’nı okudu.

Başkan Büyükkılıç’a itfaiye ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve Mücahid Soyak ile İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan da eşlik etti.