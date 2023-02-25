Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Malatya'ya gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin etkilediği Malatya'ya destek ziyaretinde bulunarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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  • 25.02.2023 13:13
  • Güncelleme: 25.02.2023 13:13
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Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Malatya'ya gitti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Yaşanan depremlerden etkilenen bir il de Malatya oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Malatya’ya gitti.

Burada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla da görüşerek, bir süre sohbet etti.
Bölgede incelemelerde bulunan Büyükkılıç, “Malatya’da saha ve kriz koordinasyon merkezinde incelemeler yaptık. Depremzede vatandaşlarımıza ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yanlarında olduğumuzu ilettik. Kayseri olarak deprem afetini yaşayan tüm illerimize destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada Malatya’nın da yanında olduğumuzu belirtiyor, tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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