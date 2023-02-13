Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde sıcak yemek ve çorba dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin 6'ncı gününde üçüncü kez ziyaret ettiği depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yemek standında bölge halkına sıcak yemek ve çorba dağıtımı yaptı.

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  • 13.02.2023 10:38
  • Güncelleme: 13.02.2023 11:50
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Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde sıcak yemek ve çorba dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin 6’ncı gününde üçüncü kez ziyaret ettiği depremin merkezi Kahramanmaraş’ta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yemek standında bölge halkına sıcak yemek ve çorba dağıtımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin meydana geldiği ilk andan itibaren seferber olan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkânlarını deprem bölgesi için kullanan Başkan Büyükkılıç, üçüncü kez ziyaret ettiği Kahramanmaraş’ta, Kayseri’deki merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte depremzedelere sıcak yemek ve çorba ikramında bulundu. Yemek dağıtımı yapılan bölgede açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyelerin ekiplerinin bu acıyı dindirme, yaraları sarma yönünde gayret gösterdiklerini ifade ederek şunları kaydetti;

“Kardeşlerimize ziyaret halindeyiz. Cenaze hizmetlerini veren, dostlarımız, aşevi mantığında yemek ikram eden belediyelerimizin ekipleri, Büyükşehir’imizin, Kocasinan’ımızın, Melikgazi’mizin ekipleri hepsi el ele gönül gönüle vermek suretiyle Hacılar’ımız, Talas’ımız ve diğer ilçelerimiz bu acıyı dindirme, yaraları sarma yönünde gayret gösteriyorlar.”

Başkan Büyükkılıç, birliğin beraberliğin bu acının en büyük ilacı olduğunu vurgulayarak; “Elbette ki bu milletin birliği, beraberliği bunun en güzel ilacı. Bunu daha önce de geldiğimde de gördüm. Bir an evvel acıları dindirmek için de gayret gösteriyoruz. Ailelere sabır temenni ediyoruz. Vefat edenlere rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz bereketimiz olur” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç’ın ‘hoş geldiniz’ ve yemek esnasında ise ‘afiyet olsun’ diyerek bir araya geldiği depremzede vatandaşlar ile bölgedeki görevliler de, “Sizi görüyoruz her tarafa, nereye baksak Allah razı olsun, sağ olun” diyerek Büyükkılıç’a, belediye ekiplerine ve Kayseri’ye teşekkür ettiler. Daha önce Kahramanmaraş’ta müftü olarak görev yapmış olan Kayseri Develi İlçe Müftüsü Emin Patan ise açıklamasında; “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin buradaki hizmetlerini her noktada görüyoruz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, ilçelerimize ve burada çalışan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir, depremin merkezi Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde gıda yüklü 10 araç ve 5 mobil mutfak ile 20 kişilik aşçı ekibi sahada hizmet veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu yemek stantlarında, günlük 15 bin depremzede ve görevliye sıcak yemek ve çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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İHA

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