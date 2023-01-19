Başkan Büyükkılıç, Develi'de başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projeleri çerçevesinde gerçekleşen deneme sınavında dereceye giren öğrencilerin Ödül Töreni Programı'na katıldı.

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  • 19.01.2023 10:52
  • Güncelleme: 19.01.2023 16:48
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Başkan Büyükkılıç, Develi'de başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projeleri çerçevesinde gerçekleşen deneme sınavında dereceye giren öğrencilerin Ödül Töreni Programı’na katıldı.

Develi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi’ iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Devali Türbesi Parkı içerisindeki Harikalar Sofrası’nda gerçekleşen Ödül Töreni Programı’na, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve öğrenciler katıldı. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Önemli ve anlamlı bir proje olarak, sürekliliğin önem arz ettiğini paylaşmak istiyorum. Sosyal sorumluluk bağlamında Öksüt Madenciliğin yapmış olduğu güzel çalışmalardan bir örneğini burada görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımızı yüreklendiren öğretmenlerimize özellikle teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu. Çocukların yer altı kaynaklarını daha yakından tanımalarına imkân sağlayacak olan ve eğitim faaliyetleri ile birlikte kişisel gelişim süreçlerine katkı sunan Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi’nde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sınav çerçevesinde Erciyes Ortaokulu Erva Senem Yetkin, Develi Lisesi Halil Bulut, Süleyman Tıraş Ortaokulu Salih Şahin, Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu Ecrin Hira Çelen, Hacı Kemal Kaman Ortaokulu Server Yıldırım, Gazi Ortaokulu Eyyüp Arslan, Ayşepınar Ortaokulu Ömer Karaman, Selçuk Maşlak Ortaokulu Kaan Tuna Köknur, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Alperen Yılmaz, Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu Fatma Usta, Develi Borsa Fen Lisesi Dilara Bakmaz, Develi Lisesi Aslı Şahin ve Develi Halk Eğitim Merkezi İremsu Sertdemir, ödül almaya hak kazanan öğrenciler oldu.

Program çerçevesinde Başkan Büyükkılıç ve protokol, öğrencilere ödüllerini takdim ederken Büyükkılıç ayrıca öğrencilere kol saati hediye etti.

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İHA

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