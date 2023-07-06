Başkan Büyükkılıç, Develi'de mezun öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni'ne katıldı.

PAYLAŞ
  • 06.07.2023 09:27
  • Güncelleme: 06.07.2023 09:47
  • 141
Başkan Büyükkılıç, Develi'de mezun öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ne katıldı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Kayseri Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri katıldı. Öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizin, Develi’mizin güzel insanlarına ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluruz diyoruz. Eğitim çok önemli, eğitimin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Üzerimize ne düşüyorsa varız. Gençlerimizi tebrik ediyor, sevincinizi paylaşıyorum” diye konuştu. Dekan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci de İslami İlimler Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Cebeci, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her ne zaman bir talepte bulunsak, ‘hocam ne diyorsa yapın diyor. Sağ olsun, Memduh başkanım bize ayrıcalık yaptı, o da Develilidir. Bana ayrıcalık yaptı, çünkü aynı okuldan mezunuz. Özellikle başkanım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Faili meçhul hırsızlığı jandarma aydınlattı

Faili meçhul hırsızlığı jandarma aydınlattı

Başkan Yalçın: 'İhtiyaç denildiğinde her yerde varız'

Başkan Yalçın: 'İhtiyaç denildiğinde her yerde varız'

Teknoloji sevdalılarının mektup kardeşliği

Teknoloji sevdalılarının mektup kardeşliği

ERÜ'den İl Sağlık Müdürlüğü'ne Teşekkür

ERÜ'den İl Sağlık Müdürlüğü'ne Teşekkür

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri Milletvekillerine TBMM'de ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri Milletvekillerine TBMM'de ziyaret

Kayseri'de jandarma bir ayda 11 bin 826 kişiyi sorguladı

Kayseri'de jandarma bir ayda 11 bin 826 kişiyi sorguladı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

5
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

6
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöpteki bebeğin annesi bulundu, tutuklandı

Çöpteki bebeğin annesi bulundu, tutuklandı

Gevher Nesibe Medresesi'nde her ay 'Eyvan Sohbetleri' yapılacak

Gevher Nesibe Medresesi’nde her ay ‘Eyvan Sohbetleri’ yapılacak

DAHA FAZLA
Büyükkılıç'tan Vekil Genç'e hayırlı olsun ziyareti

Büyükkılıç’tan Vekil Genç’e hayırlı olsun ziyareti

Köşk Medrese yeniden restore ediliyor

Köşk Medrese yeniden restore ediliyor

Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti Milletvekillerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç’tan AK Parti Milletvekillerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

İşitme engelli bireyler bu projede 9 gün sahada olacak

İşitme engelli bireyler bu projede 9 gün sahada olacak