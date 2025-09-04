Başkan Büyükkılıç, Develi'deki yatırımları yerinde inceledi

Büyükkılıç, ilçe ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, “Develi Belediye Başkanımızla, KASKİ’mizle, Elektrik Şirketimizle, kırsalımızın kıymetli daire başkanıyla hep beraber el ele vermek suretiyle bölgemizin ihtiyaçları neyse onları giderme yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Develi’deki mahalleleri ziyaret ederek pek çok noktada sürdürülen çalışmaları da yerinde inceleyen Büyükkılıç, “Tabi ki buradaki gönül insanları üretmek istiyoruz. Üretenin biz hizmetkârıyız. Develi Belediyemizle el ele vermek suretiyle inşallah vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek şekilde, onlara layık olacak, dualarını alacak hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Yaklaşık 5,5 milyon TL’lik Yeşil Enerji (Güneş Enerji Sistemi) ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi’ni de inceleyen Büyükkılıç, sözlerinde şunlara yer verdi:

“Bu bölge tarım ve hayvancılıkta önem arz eden bir boyutta. O açıdan biz bu bölgedeki hayvanlarımızın ve yabani hayvanlar da dâhil su ihtiyacını karşılayacak olan önemli bir projeye imza atıyoruz. Bunu yaparken de Cenab-ı Allah’ın en büyük lütfu güneşten istifade ediyoruz. Güneş enerjisinden yararlanarak suyun çıkarılmasını sağladıktan sonra elektrik boyutunu da çözerek buradaki canlı varlıklarımızın su ihtiyacını böylelikle karşılamış oluyoruz. 5 buçuk milyon TL’ye ulaşan bir yatırım projesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi her zaman uyaran, sahip çıkan değerli muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin her zamanki gibi kırsalda imzasını atmaya devam ettiğini vurguladı. Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zamanki gibi kırsalda imzasını atmaya devam ediyor. Ekibimizi kutluyorum. Şu anda Kozluca, Süleymanfakılı güzergâhındayız. 14 kilometrelik bir altyapısını oluşturduğumuz, öbür taraftan da asfaltının yapılarak geldiği güzergâhtayız” diyerek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kayseri Genelindeki Kırsal Bölgelerde, Toplam 350 Kilometre Altyapısı ile Asfalt Yapılıyor

Tamamen Büyükşehir’in imkânları ile kaplama çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri genelindeki kırsal bölgelerde toplam 350 kilometre altyapısı ile asfalt yapma çalışmaları olduğunu ve bunları da tamamlayacaklarını paylaşarak, “Ekibimizi kutluyorum. Taşradaki insanlarımıza ne yapsak az diye buradan ifade ediyorum. Üreten, oralara sahip çıkan, bu bölgeyi canlandıran, hayvancılıkla, tarımla buluşturan hemşehrilerimizle minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verme gayretinde olduklarına işaret ederek, “Havadan, Oluk, Cambaz bölgesinde yaklaşık 11 kilometrelik bir hem altyapı hem de asfalt çalışması yapmak suretiyle beklentilere cevap verme yönünde gayret gösterdik” dedi ve öte yandan yaptıkları çalışmalarla vatandaşların su ihtiyacını da karşılayacaklarını kaydetti.

“Masa Başında İşleri Yürütme Yerine, Taşrada, Sahada Bulunarak Onların Gönlünde Yer Etmeye Çalışıyoruz”

Büyükkılıç, masa başında işleri yürütme yerine, taşrada ya da sahada bulunarak onların gönlünde yer etmeye çalıştıklarını bildirdi. Hayvancılıkla ilgili çok güzel çalışmalar olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bu anlamda üreten insanların hizmetkârı olmak, Develi Belediye Başkanımızla, KASKİ’mizle, Elektrik Şirketimizle, kırsalımızın kıymetli daire başkanıyla hep beraber el ele vermek suretiyle bölgemizin ihtiyaçları neyse onları giderme yönünde çalışmalar yapıyoruz. Yerinde görmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye gayret ediyoruz. Masa başında işleri yürütme yerine, taşrada ya da sahada bulunarak onların gönlünde yer etmeye, onları hizmetle buluşturmaya çalışıyoruz” diyerek bölgenin, maden ve enerji bakımından da önem arz ettiğini vurguladı.

Büyükkılıç, Ata Toprağı Şıhlı’ya ‘Yol’ Açtı

Başkan Büyükkılıç, doğup büyüdüğü ata toprağı Develi Şıhlı Mahallesi’nde sıcak asfalt yapımı tamamlanan 4️,5 kilometre uzunluğundaki yolu vatandaşlarla birlikte kurdele keserek açtı. Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşımı için attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılarak tamamlanan Kale Mahalle Camii abdesthanesini yerinde inceledi. Büyükkılıç, “Köy halkımızın kullanımına sunulan bu hizmet, hem ibadetlerini kolaylaştıracak hem de mahallemize değer katacak. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Develi Cumhuriyet Başsavcısı Yozgat’a Ziyaret

Başkan Büyükkılıç, ayrıca 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Develi’ye atanan Develi Cumhuriyet Başsavcısı Evren Yozgat’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükkılıç yaptığı değerlendirmede, “Develi Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Evren Yozgat, Develi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Tarık Sarıduman ve Develi Belediye Başkanımız Adem Şengül ile birlikte Develi Adliyesi çevresinde Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’müz tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar tamamlandığında adliyemiz hem daha düzenli hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek bir yapıya kavuşacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç öte yandan Çöten, Millidere mahalleleri arasındaki 10,5 km uzunluğunda ikinci kat sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. “Yolumuzun konforunu ve güvenliğini artıracak bu önemli çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Büyükkılıç, Kayseri’nin geliştiğini ve güzelleştiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç’a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve yetkililer de eşlik etti.