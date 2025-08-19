Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker ile Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Beşparmak ve dernek üyelerini misafir etti.
Ziyaret sırasında, Başkan Büyükkılıç, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Dernek üyeleriyle yapılan görüşmelerde, bölgedeki ekonomik gelişim ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Bu buluşma, yerel yönetim ile iş dünyası arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlama amacı taşıyor.