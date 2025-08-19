  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker ile Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Beşparmak ve dernek üyelerini misafir etti.

Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı

Ziyaret sırasında, Başkan Büyükkılıç, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Dernek üyeleriyle yapılan görüşmelerde, bölgedeki ekonomik gelişim ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu buluşma, yerel yönetim ile iş dünyası arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlama amacı taşıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MEB 'Zilsiz okul' uygulamasını hayata geçiriyor
MEB “Zilsiz okul” uygulamasını hayata geçiriyor
CHP'li Ünalmış'tan Delegelere 'Şemşamer' göndermesi
CHP'li Ünalmış'tan Delegelere 'Şemşamer' göndermesi
155 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
155 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Ali Dağı rampasında seyreden lüks otomobil evin bahçesine uçtu
Ali Dağı rampasında seyreden lüks otomobil evin bahçesine uçtu
Çiçekçide meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Çiçekçide meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!