Başkan Büyükkılıç, Develi'nin en büyük mahallesinin 30 yıllık altyapı sorununu çözdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinin en büyük mahallesi olan Âşık Seyrani Mahallesi'nin yaklaşık 30 yıldır beklenti içerisinde olduğu altyapı sorununu çözerken, bölgeye 6 bin tonluk asfalt yatırımı da yaptı.

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  • 26.12.2022 10:00
  • Güncelleme: 26.12.2022 10:05
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Başkan Büyükkılıç, Develi'nin en büyük mahallesinin 30 yıllık altyapı sorununu çözdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinin en büyük mahallesi olan Âşık Seyrani Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıldır beklenti içerisinde olduğu altyapı sorununu çözerken, bölgeye 6 bin tonluk asfalt yatırımı da yaptı.

16 ilçeyi bağrına basarak, ilçe sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, kırsal mahalle ziyaretlerine ve ilçe yatırımlarına devam ediyor.

Büyükkılıç, Develi ilçesi ziyaretlerinde Âşık Seyrani Mahallesi’nde devam eden 6 bin tonluk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Son durum hakkın bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, kış mevsiminde olunmasına rağmen hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Hava şartları demeden, insanlarımızı hizmetle buluşturuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, değerli kaymakamımızla, başkanımızla, ekibimizle, fedakâr canlarımızla, buradaki insanların beklentisine cevap veriyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu bölgede 6 bin tonluk asfalt çalışması yapıldığını belirterek, “Bu insanlar bizi seviyor, güveniyorsa, bizim de o insanlara hizmet etmemiz yakışır. İhtiyaç varsa elbette onu gidermek bizlerin görevidir. Cenab-ı Allah bu güzel insanlardan razı olsun” dedi.

Sadece asfalt çalışması yapılmadığını, koordineli bir şekilde altyapının tamamen yenilendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Burada sadece yapılan çalışma bir asfalt çalışması değil. Tüm altyapı birimlerimizin koordinesiyle, elektrik şirketimiz, doğal gaz ile ilgili çalışmalarımız, yer altına alma çalışmaları derken, Allah’a şükürler olsun bir koordinasyon, bir dayanışma, bir berekete vesile oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetiyle el ele, gönül gönüle hep beraber daha güzel günlere diyoruz” ifadelerini kullandı.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise hava şartlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Başkan Mehmet Cabbar, “Şu anda kış mevsimindeyiz, buna rağmen hizmetler devam ediyor, köylerimizde parke çalışmalarımız devam ediyor. Huzurlarınızda ilçemize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı ilçem adına, tüm Develili hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Başkan Mehmet Cabbar, Develi’nin en büyük mahallelerinden olan Âşık Seyrani Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıla yakın altyapı sorunu olduğunu vurgulayarak, “Sadece 6 bin ton asfalt yapıyoruz diyoruz ama bir cümle ile söylüyoruz. Âşık Seyrani Mahallesi Develi’mizin en büyük mahallesidir. Tam 25-30 yıldan beri altyapısının değişmesi için bir beklenti içerisindeydi. Bu size nasip oldu. Mahalle halkı adına sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Cabbar’a, “Develi insanımıza yakışır, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun” diye cevap veren Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını gerçekleştiren personele de tatlı ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, asfalt çalışmalarını inceleme esnasında Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan eşlik etti.

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İHA

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