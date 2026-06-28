Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşünde sporseverlerle bir araya geldi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporla iç içe sağlık bir hayatı tüm Kayserililerin yaşam şekli haline getirmesi yönündeki yatırım ve hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürürken Başkan Büyükkılıç da bu doğrultudaki spor etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’nin spor alanındaki lider kuruluşu Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen Yaza Merhaba Doğa Yürüyüşü etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte sabahın ilk ışıklarında Kayserililerle doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi. Yürüyüşün ardından Ali Dağı 360’ta doğa ve sporseverlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, alanda Spor A.Ş. tarafından kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte sporseverlere hitap eden Büyükkılıç, düzenlenen organizasyondan dolayı Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ve ekibi ile etkinliğe katılımlarından dolayı Kayserililere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, katılımcıların yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen yürüyüşle güne dinç bir şekilde başladıklarını ifade ederek, "Spor A.Ş.’mizin bu tür etkinliklerle halkımızı buluşturma yönündeki gayretlerini sürdürmesini temenni ediyorum. Millet bahçemizde onlarca etkinlik yapılıyor ama değişik bölgelerde yavrularımıza fırsat veren böyle güzel çalışmalara imza atmak herkese nasip olmaz" dedi.

Büyükkılıç, organizasyona katılan sporseverleri tebrik ederek, "İyi ki varsınız. Sevgili yavrularımızı özellikle tebrik ediyorum. Aramızda bulunan basın mensupları dostlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Her birinize teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmeti veren ekibimizi ayrıca kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bir başka etkinlikte buluşmak üzere" diye konuştu. Spor A.Ş.’nin Yaza Merhaba Doğa Yürüyüşü etkinliğine katılan vatandaşlar doğanın eşsiz atmosferinde hem sabah yürüyüşüyle güne enerjik bir başlangıç yaptı hem de çeşitli sportif ve interaktif oyun alanlarında eğlenceli anlar yaşadı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılara sabah kahvaltısı ile çay ve su ikramında da bulunuldu. Pazar sabahı saat 08.00’de başlayan etkinlik, sporun birleştirici gücünü doğayla buluşturarak her yaştan vatandaş için keyifli bir yaz buluşmasına sahne oldu.



