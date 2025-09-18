Başkan Büyükkılıç, DSİ Katlı Kavşağı proje çalışmalarını inceledi

Kent merkezinde şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına önemli projelere imza atan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hummalı çalışmalarını sürdürürken Büyükkılıç çalışmaları bizzat koordine ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağında önemli ana arterlerden biri olan Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan DSİ kavşağındaki trafik sorununu sona erdirecek projede ilk kazmayı vururken Başkan Büyükkılıç da inşaat sahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, proje çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan’dan bilgi aldı.

DSİ Katlı Kavşağı Projesi’nde Hedef; 23 Nisan 2026

İncelemeleri esnasında projeye dair açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Devlet Su İşleri kavşağı için projelendirilen çalışmanın ihalesini yaptıklarını ifade ederek, “Deplase çalışmaları ve yan yolların açımı ile buradaki trafiği aksatmadan hizmeti sürdürme ve kısa sürede tamamlama amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah Nisan ayının sonunda 23 Nisan’a bu çalışmayı tamamlarız ve Kayseri’mizin bu bölgesindeki trafikle ilgili yoğunluğu rahatlatmış oluruz” dedi.

“Şehrimize Layık Bir Projeyle Taçlandıracağız”

Büyükkılıç, yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, yüklenici firmaya da teşekkür etti ve kazasız bir şekilde çalışmanın tamamlanmasını diledi. Başkan Büyükkılıç, “Çok karmaşık bir kavşak. Gerek tramvay boyutuyla, gerekse buradaki 3 tane yolu içeren boyutuyla Yeni Sanayi ve Organize Sanayi’yi taşıyan trafik boyutuyla derken şehrimizin önemli bir kavşağı. İnşallah şehrimize layık bir projeyle bunu taçlandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.