  • Başkan Büyükkılıç: 'Düşen bir takım olması bizim mücadelemize engel değil'

Kayserispor'un sezonun son maçında Konyaspor'u evinde 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Elbette önümüzdeki sezon Kayserispor'umuz 1. Ligde oynayacak, üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok daha iyiydi ama sonuçta bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım' dedi.

Süper Ligin 2025-2026 sezonu son maçında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle Kayserispor’umuzu tebrik ediyorum. Tabii ki düşen bir takım olması bizim mücadelemize engel değil. Şehrimize yakışan anlayış içinde oyuncularımız görevini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir sezonu geride bıraktık. Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayserispor’umuz 1. Ligde oynayacak, üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok daha iyiydi ama sonuçta bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım” diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Büyükkılıç, “Sorumluluk makamındaki herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini her zaman olduğu gibi yine davet edip konuşup, yeni kongre kararı alan Kayserisporumuzun elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Kayserispor bizim markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevidir. Kayserispor’un gelecek sezon tekrar Süper Lig’de yer alması için hepimizin çalışma yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
(RHA)

