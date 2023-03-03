Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Düvenönü esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Türkiye'yi sarsan deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Kayseri'de de birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, esnaflara ve Kayserililere teşekkür etti.

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  • 03.03.2023 12:12
  • Güncelleme: 03.03.2023 13:37
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Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Düvenönü esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Türkiye’yi sarsan deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, esnaflara ve Kayserililere teşekkür etti.

Bulduğu her fırsatta Kayseri’nin muhtelif bölgelerinde esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Düvenönü esnaflarını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a esnaf ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, tek tek girdiği iş yerlerinde esnaflara Türkiye’yi sarsan deprem sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sürecinde atlatılacağını ifade eden Büyükkılıç, “Kadirşinas esnaflarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunup, esnaf kardeşlerimiz ve değerli hemşehrilerimiz ile sohbet ettik. Rabbim tüm esnaf kardeşlerimizin kazancına Halil İbrahim bereketi versin” dedi.

Büyükkılıç, yakından ilgilendiği çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Vatandaşlar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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İHA

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