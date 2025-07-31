Başkan Büyükkılıç, Ek Hizmet Binası Çalışanları ile Buluştu

Kayseri’de eser ve hizmet odaklı yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirerek vatandaşların takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye personelinin, halka hizmet kalitesini arttırmak ve etkin bir belediye hizmeti sunmak adına hizmet içi eğitimleri almasını teşvik ederken, çalışanları ile de her fırsatta bir araya gelmeye de özen gösteriyor.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda personel ile yemekte bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çalışanların her birine ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirerek birliğin, beraberliğin, dayanışmanın önemini vurguladı ve birlik beraberliği ‘olmazsa olmaz’ olarak niteledi. Büyükkılıç, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber Büyükşehir olacağız, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. Ve inşallah birlikten kuvvet doğar diye dayanışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Kayseri Adeta Bir Şantiye Şehri”

Merkez ve kırsalda her bölgeye gitmenin, kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetleri gerçekleştirmenin önemli olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Kayseri adeta bir şantiye şehri. Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Eskiyen hizmetlerin yenilenmesine yönelik gayretler sürüyor” diyerek KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan’ın Kayseri ve insanlık için önem arz eden su konusunda yapmış oldukları önemli ve anlamlı çalışmaları yerinde gösterdiğini paylaştı.

500 Milyon TL’lik Yatırım Yapıldığını Dile Getiren Büyükkılıç’tan Çalışanlarına Teşekkür

İçme suyuna yönelik kentteki faaliyetleri anlatan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde incelediklerini ve ortalama 500 milyon TL’lik bir yatırımı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak hizmetleri için tüm KASKİ ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükkılıç ulaşım ve diğer yatırımlardan da bahsederek, birlik ve beraberlik içerisinde “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde şehrimize, ülkemize, insanlığa hizmet etmenin onurunu taşıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ile Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile daire başkanları da eşlik etti.

Buluşmada günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.