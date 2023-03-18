Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirilen Elbistan Kayseri Çarşısı'nı ziyaret ederek, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 16:19
  • Güncelleme: 18.03.2023 18:17
  • 96
Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirilen Elbistan Kayseri Çarşısı’nı ziyaret ederek, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren Kahramanmaraş ile Kayseri arasında yoğun bir trafik sürdüren ve büyükşehir belediyesinin bölgede yürüttüğü çalışmaları koordine eden Başkan Büyükkılıç, iki kent arasında mekik dokumaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD iş birliği ile 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirilen ve bölge esnafı ile vatandaşların istifadesine sunulan Elbistan Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti. Çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenerek talepleri sordu. Çarşı esnafı ve vatandaşlar Büyükkılıç’a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik vurgusu yaparak, “Kahramanmaraş’ımız ve depremden etkilenen diğer tüm illerimizle biriz, beraberiz, kardeşiz. Hangi ilimizin bir derdi varsa koşarak oradaki kardeşlerimize el uzatmak görevimizdir. Elbistan’ımızda da böyle bir çarşı ihtiyaçtı elhamdülillah hayata geçirdik ve Elbistanlı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Tüm deprem bölgelerimizde yaralar tamamen sarılana kadar buralardan ayrılmayacağız” dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu ve destekleri ile bir nebze de olsa yüzlerin güldüğü Elbistan Kayseri Çarşı’da depremzede vatandaşlara Büyükşehir ekiplerince sucuk ekmek ikram edildi. Mangalın başına geçen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak yemek dağıtım noktasında sucuk pişirerek çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor