Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes'imiz kışa hazır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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  • 29.11.2022 11:45
  • Güncelleme: 29.11.2022 12:03
Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes'imiz kışa hazır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı temsilcileri, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin, Erciyes’imizin kışa hazır olduğunu vurgulayarak sözlerime başlıyorum. Telesiyej, gondol, teleferik gibi 19 mekanik tesisiyle, 40 pisti, 130 kilometrelik pist uzunluğuyla uluslararası standartlardaki Erciyes Kayak Merkezi’miz gelinliğine büründü. Kayak pistlerimiz ile birlikte dostlarını, sevenlerini beklediğini söyleyebiliriz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi, doğa ve kültürel güzelliklerinden ve eserlerinden bahsederek şunları söyledi;

“Kayseri’mizin amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz Erciyes’imizin yanında Soğanlı Vadimiz bizim olmazsa olmazımız oldu. Soğanlı Vadisi’ndeki dini eserler, yapılar, Soğanlı merkezindeki gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, balon turizmi de dâhil, insanların arayış içerisine girdiği bir bölge olarak tanımlanmasıyla Kayseri’de turizm bir başka güzel olmaya başladı. Bunlarla birlikte Kapuzbaşı Şelaleleri, Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı gibi hem kültürel hem dini eserler hem de tarihi doku ile medeniyetlerin değişik zenginlikleriyle buluşan Kayseri’mizin tanıtma faaliyetlerini değerli Valimiz ve ekibiyle birlikte gayretlerimizi sürdürerek, kamuoyunun bilgilerine sunacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Vali Çiçek ise “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, söylediklerine aynen katılıyorum” dedi. Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu oluşmasından itibaren yapılan işlerin değerlendirilmesi, İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Kayseri Tanıtım Günleri etkinliklerinin ele alınması, 2023 İstanbul EMİTT Fuarı ile ilgili görüşülmesi, Erciyes’in sürdürülebilir stratejik planının uygulanması gibi konuların gündeme alınacağını belirtti. Dursun, 2023 hedef ülkelerde pazarlamalar ile ilgili konunun da ele alınacağını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan sunumda, 2023’te Kayseri turizmi için yapılması planlanan konular anlatıldı.

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İHA

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