Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de kayak eğitiminin merkez üssü olan Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu'nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Uluslararası standartlardaki Erciyes'imizdeyiz. Geleceğimiz olan yavrularımız, kursiyerlerimiz pırıl pırıl zinde bir şekilde kayaklarını öğreniyorlar' dedi.

PAYLAŞ
  • 08.01.2023 15:37
  • Güncelleme: 08.01.2023 15:55
  • 52
Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de kayak eğitiminin merkez üssü olan Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Uluslararası standartlardaki Erciyes’imizdeyiz. Geleceğimiz olan yavrularımız, kursiyerlerimiz pırıl pırıl zinde bir şekilde kayaklarını öğreniyorlar” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, seçim beyannamesinde ‘150. Yılda 150 Proje’ arasında yer alan Erciyes Kayak Okulu’nda kayakseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak öğrenmeye devam ediyor. Kursiyerler, Erciyes Kayak Okulu’nda Kayak ve Snowboard dersleri 7/15 yaş hafta sonu derslere gelirken, 16/65 yaş haftada 6 gün boyunca kayak dersi alabiliyor. Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, uluslararası standartlarda olan Erciyes’te kursiyerlerin keyifli bir şekilde kayak öğrendiğini ifade ederek, şöyle konuştu;

“Uluslararası standartlarda Erciyesimizdeyiz. Geleceğimiz olan sayın yavrularımız, kursiyerlerimiz pırıl pırıl zinde bir şekilde kayaklarını öğreniyorlar. Geçen sene 5 bin civarında gencimize, yavrumuza kayak öğrettik. Bu sene daha fazla gencimize kayak öğretme yönünde gayret göstereceğiz. Çocuklar bizlere teslim ediliyor. Burada gerekli kayak eğitimlerini veriyoruz. Sonra ailelere teslim ediyoruz. Toplamda 2 günde kayak öğreniyorlar. Sizi tebrik ediyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu’nda 7/15 yaş hafta sonu, 16/65 yaş haftada 6 gün boyunca Kayak ve Snowboard dersleri veriliyor. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi Tekir bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde de bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin SMA'lı minikleri için son 22 milyon lira

Kayseri’nin SMA’lı minikleri için son 22 milyon lira

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Doğuştan engelli kedi 'Şeker' Engelsiz Yaşam Merkezi'nin neşesi oldu

Doğuştan engelli kedi ‘Şeker’ Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu