Başkan Büyükkılıç, Erdoğan ile Elbistan'da bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerde bulunmak üzere ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı, Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

PAYLAŞ
  • 01.03.2023 08:52
  • Güncelleme: 01.03.2023 09:31
  • 66
Başkan Büyükkılıç, Erdoğan ile Elbistan'da bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerde bulunmak üzere ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı, Elbistan’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin etkilerini azaltmak ve gerçekleşen hasarı en aza indirgemek için özverili girişimlerini ve olağanüstü gayretlerini sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Elbistan’da karşılayan Başkan Büyükkılıç, bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililere deprem bölgesine ilk günden itibaren destek verdiklerinden dolayı teşekkür ederken, zorlukları birlik, beraberlik olmanın verdiği güçle, hep birlikte atlatacaklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç da ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayatı normale döndürmek için çalışmalarının gece gündüz demeden sürdüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, depremin yaralarını sarmaya, acılarımızı bir nebze de olsa dindirmeye gayret gösteriyoruz. Depremzede vatandaşlarımızı ne acılarında ne de yaşamlarını yeniden düzene koyma gayretinde yalnız bırakmıyor, tüm ekibimizle çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bağlamış: 'Süt fiyatlarında yeni düzenleme yapılmalı'

Başkan Bağlamış: “Süt fiyatlarında yeni düzenleme yapılmalı”

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 11 kişi adliyede

Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 11 kişi adliyede

Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Yeşilhisar'da paniğe yol açan bina az hasarlı çıktı

Yeşilhisar’da paniğe yol açan bina az hasarlı çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Depremzede çocuklara psikolojik destek

DAHA FAZLA
Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Büyükkılıç: 'Kayseri, canla başla Kahramanmaraşlı canlarımızın yanında'

Büyükkılıç: 'Kayseri, canla başla Kahramanmaraşlı canlarımızın yanında'

Fenerbahçe, taraftar yasağının yürütmesinin durdurulmasını istiyor

Fenerbahçe, taraftar yasağının yürütmesinin durdurulmasını istiyor

KAYTUR Büfe İhalesi Yapacak

KAYTUR Büfe İhalesi Yapacak