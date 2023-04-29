Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz gün rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz gün rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Erdoğan’ın önemli bir rahatsızlığının bulunmadığını aktaran Büyükkılıç, "Mide ve bağırsaklarda bulantı. Hafif bağırsaklarda hareketlilik. Herhangi bir temasla da olur, gıdayla da olabilir. Farkında olmadan ister istemez mikropla buluşma. Çabuk iyi olur, toparlar. Zaten vücudun tamamını etkileyecek bir şey değil, istirahat ve biraz da mideyi rahatlatacak uygulamayla sağlığına kavuşacak inşallah. Zaten takip ettiğim kadarıyla TEKNOFEST’e uğrayacak, oradan da İzmir’e gidecek diye biliyorum" ifadelerini kullandı.