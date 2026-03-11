Başkan Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftarını açtı

Kentte uyum ve dayanışmaya büyük önem veren Başkan Büyükkılıç, huzur, rahmet ve dayanışma ayı Ramazan’da da bu anlayış doğrultusunda toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu çerçevede üniversite öğrencileriyle de buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasını paylaştı.

Erciyes Üniversitesi Personel ve Öğrenci Yemekhanesi’nde gerçekleşen programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve çok sayıda üniversiteli genç katıldı.

Büyükkılıç, gençlik buluşması ve iftar programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversiteli gençlerimizle bir aradaydık. Onlarla bir arada olmak, onların azmini, kalbini, ışıl ışıl gözlerini görmek çok büyük mutluluk. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Tek Tek Masaları Ziyaret Ederek Öğrencilerle Sohbet Etti

Programda tek tek masaları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin iftar neşesini paylaştı, samimi buluşmada öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırım, proje ve hizmetlerinden söz ederek, ilerde kendilerinin de bu türden hizmetlere ortak olmasını, katkı sağlamalarını temenni etti.

“Sizleri Seviyoruz, Sizlere Layık Olmaya Çalışıyoruz. Ülkemizin Geleceğisiniz”

Büyükkılıç, gençlik buluşması ve iftar programında gerçekleştirdiği konuşmada ayrıca, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğine işaret ederek, tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ‘ülkenin geleceği’ olarak hitap ettiği üniversite öğrencilerinin, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Biz sizleri seviyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Ülkemizin geleceğisiniz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın adeta dalgalanmasına her zaman sahip çıkarak katkı sağlayan canlarımızsınız. İyi ki varsınız diyoruz” şeklinde konuştu.

Programda öğrencilere yemek dağıtımı da yapan Büyükkılıç, öğrencilerin samimi ilgisi ile karşılandı.

Buluşma programı, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.