Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Lisesi'ne Konuk Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere verdiği önemi Kariyer Günleri programlarıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa katılan Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Kariyer Günleri buluşmasına Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Okul Müdürü Seyit Efeoğlu, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırım, proje ve hizmetlerinden bahsederken, kendi hayat tecrübelerini de paylaşarak öğrencilere kariyer yolculuklarında tavsiyelerde bulundu.

Sözlerine, kendi evine gelmiş gibi hissettiklerini söyleyerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de binlerce insanı yetiştiren Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını, tecrübelerini anlatıp, hayata ve eğitim öğretime yönelik öğütler verdi.

Öğrencilerle soru cevaplı interaktif bir şekilde buluşan Büyükkılıç, şehrin hep olumlu anıldığını, olumlu anılması gerektiğini de ifade etti.

“Göç Alan Bir Şehir Olmak Orada Bir Canlılığı Gösterir”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi tüm yönleri ile anlatarak Büyükşehir Belediyesi’nin proje, yatırım ve faaliyetlerinden de söz etti. Büyükkılıç, “Göç veren değil, mümkün olduğu kadar göç alan bir şehir olmak orada bir canlılığı gösterir” diyerek, Kayseri’nin de bu nitelikte olan bir şehir olduğuna dikkati çekti.

“Kayseri Büyükşehir ama Kolay Şehir”

Kayseri’nin aidiyet duygusu ile fark edilmesi gereken, yurt dışına yahut şehir dışına gidildiğinde ‘Kayseri’miz bir başka güzel’ denilebilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Bir dostumuz şöyle tanımlıyor; ‘Kayseri büyükşehir ama kolay şehir’ diyor. Hayatınızı kolaylaştıracak her türlü gayretimizi ekibimizle sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan Soruları Doğru Cevaplayan Öğrencilere Sürpriz Hediyeler

Konuşmasında, “Biz ekip çalışması yapıyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili öğrencilere sorular sorarak, Kariyer Günleri’ni keyifli hale getirdi. Büyükkılıç, soruları doğru cevaplayan öğrencilere ise hediyeler vererek öğrencilerden alkış aldı.

Büyükkılıç’tan ‘Bütçesinden Yatırıma En Çok Pay Ayıran Belediye’ Vurgusu

Büyükkılıç bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir’in Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizerek, israfa fırsat vermeyen bir belediye olduklarını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, öte yandan Kayseri’nin zengin ve köklü değerleri ile TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olduğunu da duyurarak, Kayseri’nin tarihi ile kültürü ile coğrafyası ile değerleri ile altyapı olarak buna hazır olduğunun altını çizdi. Büyükkılıç, bu konuda öğrencilerin ve tüm hemşehrilerinin dua ve destekleri ile birlik beraberlik içerisinde yanlarında olmasını temenni etti. Kayseri Büyükşehir’in çalışmaları ile Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri ünvanını aldığını, Avrupa’da en aktif belediye ödülü de alarak Dünya Spor Başkenti adayı olduğunu kaydetti ve spora yönelik proje, yatırım ile faaliyetlerinden söz etti.

Amaçlarının gençleri teşvik etmek, sporla buluşturmak, Kayseri’yi spor alanında cazibe merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 35 adet sosyal ve spor tesisi ile hizmet verdiklerini kaydetti. Dünyanın sayılı kayak tesislerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ne de ayrı bir parantez açan Başkan Büyükkılıç, salonda bulunan öğrencilerden kayağa ilgi duyan ve kayak yapmayı öğrenmek isteyenleri ücretsiz olarak Erciyes Kayak Merkezi’nde misafir edeceklerinin müjdesini vererek, “Bizim amacımız hizmet etmek, sportif bir Kayseri gençliği oluşturmak” ifadelerini kullandı ve Erciyes’te bulunan tesisler hakkında teknik bilgiler verdi. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyanın nitelikli 25 kayak merkezi arasında yer aldığının da altını çizdi.

Büyükkılıç’tan Gençlere Tavsiyeler

Gençlere kendileri donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri konusunda altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KAYMEK’in yüz binlerce insana dokunan eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini, 11 farklı yabancı dil kursu da dâhil 141 alanda ücretsiz şekilde kurs verdiğini vurguladı.

Büyükkılıç, eser ve hizmet üretmeyi önemseyen bir yaklaşımla Kayseri’ye hizmetkâr olmanın onurunu taşıdıklarını ifade ederek, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ni 12 aylık bir sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

“Milletin İmkânlarını Milletin Gururu Olan Gençlerimize Sunmaya Gayret Gösteriyoruz”

Kayseri’nin 5 üniversitesi olan bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 5 üniversitenin ismini doğru şekilde sayan bir öğrenciye saat hediye etti. Büyükkılıç, “Milletin imkânlarını milletin gururu olan gençlerimize sunmaya, sizleri yüreklendirmeye, geleceğimiz olan sizlere sahip çıkmaya, hep pozitif olarak yönlendirmeye özen ve gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, sosyal içerikli projeleri önemseyen bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyduklarını belirterek, Kayseri’nin ticaret ve sanayinin yanında sporun, kültürün, inanç turizminin de merkezi olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi kültürel, doğal ve gastronomi zenginlikleri hakkında da gençlere bilgiler aktararak, Büyükşehir Belediyesi’nin kadim kentin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomi değerlerine sahip çıkan proje ve yatırımlarına da değindi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin büyükşehirlerin sorunlarını yaşatmayan büyükşehirlerin konforunu yaşatan bir şehir olduğunu dile getirerek öğrencilere söyleşiye katıldıkları için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

“Sizi Örnek Alıyoruz ve Çok Seviyoruz. İyi Ki Varsınız”

Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Büyükkılıç’a bir öğrenci, ‘Biz sizi örnek alıyoruz ve çok seviyoruz. İyi ki varsınız’ sözleri ile sorusunu yöneltti.

Büyükkılıç, gelen talep üzerine öğrencilere Çanakkale gezisi sözü de vererek, “Çanakkale bizim olmazsa olmazımız, iş birliği yapıyoruz, buradaki tüm gençlerimizi Çanakkale’ye götürüyoruz” dedi.

Öğrencilerden gelen soruları içtenlikle cevaplayan Büyükkılıç, gençlerle kurduğu sıcak diyalogla beğeni topladı.

“Başkanım Sizin Yanınızda Kendimizi Çok Rahat Hissediyoruz”

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gençlerle bir arada olmanın önemine işaret ederek, “Sizin desteklerinizi biliyoruz, başkanımıza atom karınca deniliyor, okulumuzu ziyaret ettiğiniz için de müteşekkiriz” diye konuştu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya da “Büyükşehir Belediye Başkanımızın davetimizde katılımlarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başkanım sizin yanınızda kendimizi çok rahat hissediyoruz. Allah razı olsun” derken, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Okul Müdürü Seyit Efeoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a ‘hoş geldiniz’ diyerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Programda, Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç da Başkan Büyükkılıç’a gençliğe verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayserispor atkısı hediye ederken, Kariyer Günleri programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.