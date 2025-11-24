Başkan Büyükkılıç, Filistinli Öğrencilerle Talas'ta bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ta bir restoranda düzenlenen programda Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genç gönüllüleri ile kentte eğitim gören Filistinli öğrencileri bir araya getiren anlamlı buluşmaya katıldı. Sıcak ve içten bir atmosferde gerçekleşen programda gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte hem tanışma hem de karşılıklı deneyim paylaşımı imkânı bulduklarını ifade eden Büyükkılıç, Filistinli öğrencilerin yaşadıkları zorluklara rağmen gösterdikleri azim ve duruşun takdire şayan olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında turuncu rozet takarak şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturma çağrısında bulundu. Büyükkılıç, “25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında da turuncu rozetimi takarak şiddete karşı ortak duruşumuza ben de destek verdim. Bu farkındalığı hep birlikte büyütmek çok kıymetli” dedi.

Programın gerçekleşmesine katkı sunan KADEM Kayseri Temsilcisi Sibel Göç’e ve gönüllü gençlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin dayanışma kültürüyle her zaman örnek bir şehir olduğunu dile getirerek gençlere çalışmalarında başarılar diledi.