Başkan Büyükkılıç, galibiyeti taraftarlarla kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un Gaziantep ile mücadelesini tribünden izlerken, galibiyet sonrası sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.

Süper Lig’in 5. haftasında Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken, sarı kırmızlı takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu maçta da tribündeki yerini aldı. Coşkulu geçen karşılaşma sonrası Başkan Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve futbolcular, Kapalı Kale taraftarının heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükkılıç’a ‘baş tacımız’ diyen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Başkanımız bizim baş tacımız, bugünlere gelmemizin gerçek mimarıdır. Perde gerisindeki gerçek büyük kahraman Memduh Büyükkılıç’tır. Bütün sıkıntılarda Memduh başkana gidiyoruz, sizi de çok seviyor” diye konuştu. Maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yüzümüz gülüyor, 3 puanımızı Kayseri’mize armağan ediyoruz. Hocamıza, oyuncularımıza, taraftarımıza, yöneticilerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyoruz” dedi. Tahtanın açılmasıyla ilgili onlarca kahraman olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Biz şimdi 3 puanın sevincini yaşıyoruz. Yeni transferlerle daha güçlü Kayserispor’u hep beraber göreceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kapalı Kale taraftarı ile aralarında bir sevda başladığını söyleyerek, “Biz gençlerimizi seviyoruz, canımız, ciğerimiz, taraftarımız en önemli varlığımızdır. Yakışanı yapıyorlar, şehrimize sahip çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ayrıca Kayseri’de kamp yapan ve 2022 yılında Avrupa 2’ncisi olan U18 Beyzbol 5 Milli Takımı sporcularıyla RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda bir araya geldi. Büyükkılıç, 10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası’nda milli takıma başarılar dilerken, sporcular Başkan Büyükkılıç’a adına hazırlanan forma hediye etti.