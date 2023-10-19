Başkan Büyükkılıç, genç iletişimciler ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri'ne katılarak, genç iletişimciler ile bir araya geldi.

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  • 19.10.2023 14:48
  • Güncelleme: 19.10.2023 15:32
Başkan Büyükkılıç, genç iletişimciler ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri’ne katılarak, genç iletişimciler ile bir araya geldi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Haber Sunucusu Nazlı Çelik, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Çetinsaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin en fazla ödül alan fakültelerden biri olarak iletişim fakülteleri tarihinde kendisine önemli bir yer edindiğini ifade etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Erciyes Üniversitesi’nin köklü tarihi olduğunu belirterek, öğrencilerle ilgili odak faaliyetlerden bahsetti. Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol tarafından, Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Haber Sunucusu Nazlı Çelik’e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Çelik, ‘Türkiye’de İletişim ve Medya Etiği’ başlığı ile açılış dersi verdi.

Büyükkılıç, tören ile ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül programına katılarak, iletişim alanında dereceler alan gençlerimize ödüllerini verdik. Ayrıca Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik hanımefendinin Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi öğrencileri için 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Dersi’nde yaptığı konuşmayı dinledik” diye konuştu.

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İHA

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