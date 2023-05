Başkan Büyükkılıç, genç milli sporcuları ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Haftası çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve genç milli sporcuları makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve genç milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Haftası kapsamında, genç dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyaret gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, gençler tarafından Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdimi yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gençlerimize, değerli müdürümüze ve hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Onların şahsında tüm gençlerimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diye temennide bulunuyorum” dedi.

“Gençler bizim geleceğimiz, güvencemiz”

Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, “Gençler bizim geleceğimiz, güvencemiz, onların donanımlı, eğitimli olması, aynı zamanda hem zihnen hem de bedenen sağlıklı olması bizler için çok önemlidir. İnşallah bu anlayış içerisinde kendilerini yetiştirirler, ülkemizin geleceği olarak değişik alanlarda yer alırlar diye umuyor ve inanıyorum” diye konuştu.

Gençlerin donanımlı ve eğitimli olması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Gençleri önemsemeyen, geleceğini önemsemiyor demektir. O açıdan biz gençlerimizi donanımlı ve eğitimli cümlesiyle tanımlarken, onlara fırsat verecek hem sportif bedensel hem de zihnen onların sağlıklı ve donanımlı olmasını sağlayacak fırsatlar veriyoruz. Üniversite gençliğimiz başta olmak üzere ortaöğretim gençlerimizle kütüphanelerimizle, sosyal ve sportif tesislerimizle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müzle iş birliği ve koordinasyon halinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, onlara en güzel armağanlardan birisi olacak”

Başkan Büyükkılıç, yakın zamanda açılması planlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin gençlere armağan olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Onlara teşvik edici fırsatlar da veriyoruz, onları yönlendirmeye çalışıyor, donanımlı ve sportif alanda çalışmalar yapmalarını çok önemsiyoruz. Onlara en güzel armağanlardan birisi yakın zamanda tamamlanma aşamasında olan, bir bakıma şehrimizin medar-ı iftiharı ve önemli proje olarak hayata geçecek olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, her gencimizin hatta her yaş grubunun kendisine özgü bir alan bulacağı, rahatlıkla ulaşıp, yararlanacağı bir konum arz edecek. Kütüphaneleriyle, sosyal tesisleriyle, sportif fırsatlarıyla, yürüyüş yollarıyla, donanımlı bir şekilde, günün koşullarına uyarlanmış Türkiye’den kendisinden söz ettiren bir kütüphanemizle, müzeleriyle her türlü çalışmaları yapıyoruz. 5 üniversitemiz var, gençlerin yoğun olduğu bir şehir olan, Anadolu’nun cazibe merkezi Kayseri’mizi daha donanımlı duruma getirmek, onlara her alanda fırsat verecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kayseri Gençlik Spor İl Müdür Ali İhsan Kabakcı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik Haftası’nın başladığını belirterek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyaret yaptık gençlerimizle ve sporcularımızla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla ateşlenen milli mücadele ruhu tabi ki Kurtuluş Savaşı’nın mücadelesiyle sonlandı. Bizler de bu haftayı dolu dolu gerçekleştiriyoruz, gençlerimizle bir takım etkinlikler ve programlar. Bu programlarında içerisinde sportif etkinlikler, gençlik faaliyetleri ve buna bağlı olarak da bu etkinlikleri 19 Mayıs programı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bugün de Sayın Başkanımızı, kabul buyurdular, gençlerimizle ziyaret ettik. İnşallah bundan sonrasında da bu haftayı etkinliklerle tamamlayacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Başkan Büyükkılıç, gençlere günün anısına hediyeler verdi.