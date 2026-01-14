Başkan Büyükkılıç, gençleri sömestrde Erciyes'e davet etti

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri Erciyes Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunda da yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleriyle Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkan Erciyes, 3 milyon ziyaretçi sayısı hedefiyle açtığı sezonda ziyaretçi akınına uğruyor.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimindeki Erciyes Kayak Merkezi, hem hafta sonu hem de hafta içi dolup taşıyor. Soğuk havaya rağmen merkezi dolduran kayak severler Erciyes’in tadını çıkardı.

18 Aralık 2025’te 2025-2026 kış sezonu açılışını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kayak sevdalılarının Erciyes’ten vazgeçemediğini, Konya’dan, Adana’dan, İzmir’den, Polonya’dan, Çekya’dan hatta Brezilya’dan gelen konuklar olduğunu kaydetti.

Ocak ayının ortasında Erciyes’te kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu da ifade eden Büyükkılıç, “1,5 metre civarında kar yüksekliğine ulaştık. Dolayısıyla sömestir tatilinde yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizin gönül huzuruyla bu güzel ortamda kayacağı, eğleneceği, dinleneceği ve profesyonel kayakçılara da en güzel ortamı sunan bir kayak merkezi olarak tüm dostları buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek kayak merkezi olduğuna da dikkat çeken Büyükkılıç, yurt içinden ve yurt dışından kayak tutkunlarını Erciyes’e davet ederek, “Sömestir tatilinde gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayak Tutkunları ve Esnafla Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde tatil yapan yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severlerle bir araya geldi. Minik kayak tutkunları ile yakından ilgilenen Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerle sohbet ederek, keyifli tatiller diledi.

Yurt içinden ve yurt dışından Erciyes’e gelen kayak severler de tesisler karşısındaki beğenilerini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Erciyes Kayak Merkezi ve çevresinde faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret eden Büyükkılıç, esnafla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirerek hayırlı işler temennilerini iletti. Esnaf da ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.