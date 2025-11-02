  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin düzenlediği 'Birlik Söyleşileri' programında gençlerle ve vakıf üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç Gençlerle Birlik Söyleşileri'nde Buluştu

Şube bahçesinde yakılan ateşin etrafında samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin umutlarını buluşturdu.

Programda gençlerle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Büyükkılıç, belediyecilik serüveninden kesitler aktararak, Kayseri’de hayata geçirilen projeleri anlattı. Tarım ve hayvancılığa verdikleri destekten gençlik projelerine, bilim festivallerinden kültürel etkinliklere kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları paylaşan Büyükkılıç, “Yaptığımız çalışmalarla gönüllerde yer etmeye özen gösteriyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz” dedi.

“Bu akşam beni talebelik yıllarıma götürdü” diyen Başkan Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Program sonunda katkılarından dolayı kendisine plaket takdim edilirken, gece hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları da eşlik etti. Gecede, gençlerin ilgisi ve samimiyeti, tecrübenin ışığında umut dolu bir geleceğin habercisi oldu.

Haber Merkezi

