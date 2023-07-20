Başkan Büyükkılıç, Glütensiz Kafe'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan Glütensiz Kafe'yi ziyaret etti.

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  • 20.07.2023 11:26
  • Güncelleme: 20.07.2023 11:34
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Başkan Büyükkılıç, Glütensiz Kafe'yi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan Glütensiz Kafe’yi ziyaret etti.

Tuna Caddesi’nde vatandaşa hizmet veren Glütensiz Kafe’de tezgâh başına geçen Başkan Büyükkılıç, ürünleri inceledi.

Kafede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışan personele kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, glüten alerjisi olan vatandaşların sosyal bir ortam içinde hem Kayseri’nin lezzetlerinden hem de rutin ürünlerden sağlıklı şekilde faydalandıklarını belirterek, “Çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlarımız için birbirinden leziz ve çeşit çeşit ürünlerin üretildiği yeme içme mekânımızda vatandaşlarımıza hizmet vermekten ve bu önemli ihtiyacı karşılamaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kafeye gelen vatandaşlarla sohbet ederken, vatandaşlar da hizmetten dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve takdir toplayan Glütensiz Kafe’nin personeli de glütensiz beslenen kişilerden seçildi. Uzman bir diyetisyen tarafından kafeye gelen glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz glüten ve çölyak ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilirken, kafede glütensiz ürünlerin tamamı yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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