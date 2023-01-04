Başkan Büyükkılıç, göreve yeni başlayan itfaiyecilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’na yeni alınan personel ile tanışma toplantısına katılarak, “Biz bir aileyiz. Bir ailenin bireyleri olarak kendinizi değerlendireceksiniz. İtfaiyemiz, Allah lazım etmesin gerçekten her yönüyle bizim olmazsa olmazımız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen tanışma toplantısında Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile diğer daire başkanları ve yeni itfaiye personeli eşlik etti.

“SİZLERLE HER ZAMAN ONUR DUYACAĞIZ, GURUR DUYACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’ın bilgiler verirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda görev alacak 44 yeni personel ile tanışma toplantısında buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sizlerle her zaman onur duyacağız, gurur duyacağız” dedi.

İtfaiyenin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayırlı uğurlu olsun diye dua ve temennide bulunuyorum. Tabi itfaiyemiz Allah lazım etmesin gerçekten her yönüyle bizim olmazsa olmazımız. Bizleri temsil ediyorsunuz, bir sıkıntı olduğunda kendinizi fedakârca o boyutuyla hiçbir konuda sakınmadan kendinizi feda ediyor ve görevinizi yapmaya gayret ediyorsunuz, bunların hepsinin farkındayız. Ama en önemlisi bundan sonraki süreçte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesinin birer ferdisiniz. Bundan sonra inşallah Kayseri Büyükşehir Belediye çalışanı, özelde de itfaiye ekibimizin en önemli birimimizin çalışanı olarak bizler sizlerle her zaman onur duyacağız, gurur duyacağız. Nitekim son dönemlerde gerek şehir içinde gerekse diğer şehirlerimizde değişik sıkıntılardan kaynaklı göreve gittiklerinde kardeşlerimizin tamamından, zaman zaman İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız gibi ya da valilerimiz bizlere hep teşekkür mektubu göndermiştir. Sosyal medyadan da teşekkürleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne iltifat etmiştir ve teşekkür etmiştir. Sizlerin vasıtası ile bize bu teşekkürler ulaştı. O açıdan bir ailenin bireyleri olarak kendinizi değerlendireceksiniz.”

“ÖNCE BİREY, ÖNCE İNSAN”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda işe başlayan yeni personele nasihatlerde de bulunan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ‘önce birey, önce insan’ vurgusu yaparak, “Dürüstlük olmazsa olmazınız olmalı. Bu kurumda olduğunuz için değil, hayat felsefeniz olmalı. Ben bir hayat felsefesinden bahsediyorum. Sizler çok şükür Müslüman-Türk milletinin evladı, mümin kardeşlerimizsiniz. Önce birey. Önce insan” diye konuştu.

DOKTOR BAŞKANDAN TAVSİYELER

Toplantıda ayrıca doktor bir başkan olarak tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sizin zora girmenizden, sizin sıkıntıya girmenizden biz keyif almayız. Sizin başarılı olmanızdan, sizin etrafınızda ‘işte şu yok mu, adam gibi adam’ denildiğinde bir onur duyarız, gurur duyarız. Biz böyleyiz, biz babayız, biz aileyiz, biz büyüğüz, biz amcayız, başkanlıktan öte olayı böyle görün. Aslolan hayat felsefesi. Mümkünse yaşınıza, konumunuza, durumunuza bakmayın, okuyun. Klasikleri okuyun, Kur’an okuyun, mealini okuyun. Peygamber efendimizin hadislerini okuyun. Bir deryanın içerisinde lüzumsuz şeylere vakit ayıramayacak, zaten orada adeta gönülleriniz ihya olacak, sizler de gönüllerde taht kuracaksınız” diyerek okumanın çağın hastalığı Alzheimer’a da çare olduğuna işaret etti.

“SİZLERİ SEVİYORUZ, AİLENİZ AİLEMİZ, ÇEVRENİZ ÇEVREMİZ, BAKIŞ AÇINIZ BAKIŞ AÇIMIZ”

Büyükkılıç, itfaiye teşkilatına yeni başlayan itfaiye personeline hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Sizleri seviyoruz, bizim canımız ciğerimiz kardeşimizsiniz. Aileniz ailemiz, çevreniz çevremiz, bakış açınız bakış açımız, felsefemiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, yeni itfaiye personeli ile tek tek tanışarak sohbet etti.