Başkan Büyükkılıç: 'Gündemimiz Kartal Kavşağı'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım ağını geliştirdiklerini, kavşaklarda yeni düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, şu andaki gündemin Kartal Kavşağı olduğunu belirterek, “Ulaşım ağını daha da iyileştirmek, insanlarımızın hem bekleyerek süre kaybetmesini hem yakıt tasarrufu bağlamında kazanım elde etmesini, çevrecilik anlamında özellikle buna destek sağlamamız adına kavşaklarımızda düzenlemeler, iyileştirmeler ve konforun artırılması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar tam 19 tane kavşak düzenlemesi yaptık. Ama bundan sonraki süreçte en büyüğünü ve en önemlisini hayata geçiriyoruz. Günde 120 bin aracın geçtiği bir kavşağı gündemimize aldık: Kartal Kavşağı. İhalesini yaptık, 6 tane firmamız; 22 dosya alındı, 6'sı teklif verdi. Tekliflerin değerlendirme süreci devam ediyor. Sadece bizim tecrübeli, deneyimli ekibimizden ayrı olarak İlbank'ımız ve Dünya Bankası işin içerisinde. Onlar da bu süreci değerlendirecek, onaylayacak. Sonra da ihaleyi alan firmamız açıklanacak. Çok da iyi fiyatlar verildi, o da bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Oradan artan paralarla daha fazla ulaşıma ortam hazırlayacak, hizmet verecek çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Bir de şunu burada paylaşmak istiyorum; elbette zaman zaman bu çalışmalarımızla ilgili krediler alıyoruz ama ortağı olduğumuz İlbank'tan alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza özellikle sizler vasıtasıyla, huzurlarınızda teşekkür ediyor, minnet duyuyorum” açıklamalarında bulundu.