Başkan Büyükkılıç: Hacılar ilçemize 91 milyon 120 bin TL’lik içme suyu yatırımı yapıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi’nde içme suyu altyapısının daha verimli ve kesintisiz hizmet sunacak şekilde yenilenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Şehit Rüştü Bayram Caddesi ile Hacepli Caddesi arasında yer alan Zeynep Kaya Caddesi üzerinde yürütülüyor. Bölgenin gelişimi ve gelecekte artması öngörülen su ihtiyacı dikkate alınarak planlanan çalışma kapsamında yaklaşık 15,5 km uzunluğunda isale, terfi ve şebeke hattı imalatı gerçekleştirilecek. Proje ile mevcut altyapının kullanım ömrü uzatılarak bölge sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir içme suyu sağlanması hedefleniyor. KASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı sistemi modern boru ve ekipmanlarla yenilenerek hem su kayıplarının azaltılması hem de hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Böylece mahalle sakinlerinin daha kesintisiz ve güvenilir içme suyu hizmeti alması sağlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hızla büyüyen ve gelişen Kayseri’nin ihtiyaçlarını önceden planlayarak altyapıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu büyümenin getirdiği ihtiyaçları öngörerek altyapımızı güçlendirmek, hem mevcut hem de gelecek nesiller için şehrimizi güvenli şekilde hazırlamak zorundayız. Bu nedenle altyapı yatırımlarımızı geleceği düşünerek planlıyoruz” dedi. Beğendik Mahallesi’nde sürdürülen içme suyu yenileme çalışmasıyla hem bölge sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir hizmet sunulacağını hem de şehrin altyapısının güçlendirileceğini ifade eden Büyükkılıç, toplam 15,5 kilometre uzunluğundaki hat imalatında Ø110, Ø160 ve Ø225 O-PVC, Ø400 çelik, Ø300 ve Ø500 düktil borular kullanılacağını kaydetti. Toplam 91 milyon 120 bin TL maliyetli proje kapsamında 15,5 kilometre içme suyu hattı yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, çalışmanın 5 kilometrelik bölümünün 2025 yılında 16 milyon 720 bin TL maliyetle tamamlandığını, kalan kısmın ise hızla sürdürüldüğünü ve yaz aylarında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Söz konusu önemli yatırım sayesinde su kayıplarının minimum seviyeye indirileceğini ve ilçe sakinlerinin kesintisiz, güvenilir içme suyuna erişiminin sağlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu çalışmalar sadece teknik bir yenileme değil; aynı zamanda şehrimizin sürdürülebilirliğine ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma vizyonumuza yapılan önemli bir yatırımdır. KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, projeyi en kısa sürede ve yüksek kalite standartlarında tamamlayarak Kayseri’mizi her açıdan daha güçlü bir şehir hâline getirecek” ifadelerini kullandı.