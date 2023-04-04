Başkan Büyükkılıç, hafız öğrenciler ve depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Medine Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleşen 'Hasbihal ve İftar' programına katılarak, iftar sofrasında hafız öğrenciler ve depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

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  • 04.04.2023 09:59
  • Güncelleme: 04.04.2023 10:46
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Başkan Büyükkılıç, hafız öğrenciler ve depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Medine Erkek Kur’an Kursu’nda gerçekleşen ‘Hasbihal ve İftar’ programına katılarak, iftar sofrasında hafız öğrenciler ve depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Müftülüğü tarafından, Hisarcık Medine Erkek Kur’an Kursu’nda gerçekleşen ‘Hasbihal ve İftar’ programına katıldı. Burada tek tek masaları dolaşan hafız öğrenciler ile depremzede vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, iftar programında yaptığı konuşmada, “Sizler gibi birbirinden kıymetli muhterem hocalarımızla, hafızlık okuyan yavrularımızla, depremzede canlarımızla bir arada olmak bizleri memnun etmiştir” dedi.

Kayseri’nin hayırseverliğine vurgu yapan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah asrın felaketi olarak nitelendiren böyle bir felaketi bir daha göstermesin diye temennide bulunuyorum. Bu felaket vesilesiyle üzerimize düşeni yapma yönünde Kayseri’mizin hayırsever, hamiyetperver güzel insanlarının adeta seferber olup, belediye başkanları olarak bizlerin de onların öncüsü, rehberi olma yolunda sadece Kahramanmaraş’a değil, bütün deprem bölgelerine imkânları seferber ettik” diye konuştu.

“Yaraları sarmaya gayret dönemindeyiz”

Depremin ardından başlattıkları yardım seferberliğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yaraları sarmaya gayret döneminde olduklarını kaydederek, “Yaraları sarma vaktiydi, üzerimize düşeni yapma vaktiydi. Şuanda normalleşmeye yönelip, yaraları sarmaya gayret dönemindeyiz. Kahramanmaraş’ımızda, Elbistan’ımızda, Afşin’imizde, Göksun’umuzda, Adıyaman’ımızda, Ekinözü’müzde istekleri karşılama yönünde gayret gösterdik. Hatay’ımızda Hulusi Paşamız ne istediyse gönderdik. Gaziantep’imizde Fatma Şahin Başkanımız ne istediyse göndermeye gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, deprem bölgelerine yardımlarını esirgemeyen Kayserililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Bunları söylerken Kayseri’mizin güzel insanlarının hayırseverliğin en güzel sınavını verdiğini vurgulamak adına söylüyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olan ve hayırseverler şehri olarak anılan bir şehrin hizmetkârı olmanın Allah’a şükürler olsun mutluluğunu yaşadığımızı paylaşmak adına söylüyorum.”

Hafızlık öğrencilerini de tebrik eden Büyükkılıç, “Yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Maşallah. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz” dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, “Kayseri halkımızdan Allah razı olsun, gerçekten en başından sonuna kadar bölgeleri destekledi. Kayseri halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Hisarcık Merkez Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

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İHA

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