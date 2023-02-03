Başkan Büyükkılıç Hisarcık ve Erciyes Esnafı ile Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri çerçevesinde Hisarcık Mahallesi ve Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.

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  • 03.02.2023 10:40
  • Güncelleme: 04.02.2023 10:15
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Başkan Büyükkılıç Hisarcık ve Erciyes Esnafı ile Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri çerçevesinde Hisarcık Mahallesi ve Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen göstermeye devam ediyor. Her fırsatta düzenlediği esnaf ziyaretlerini sürdüren Büyükkılıç, ilk olarak Melikgazi ilçesinde Hisarcık Mahallesi esnaflarıyla buluştu. Tek tek esnaf dükkânlarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Hisarcık Mahallemizin gönlü güzel insanlarını ve helalinden ekmeğini kazanan esnaflarını ziyaret ederek, selamlarımızı ve hayırlı işler temennilerimizi ilettik” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde de bulundu. Yerli ve yabancı turistlerle de sıcak ve samimi ortamda sohbet eden Büyükkılıç; “Erciyes’te hem yerli hem de yabancı turistlerimize hizmet veren esnaflarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler diledik. Rabbim kazançlarını helalinden bol eylesin” dedi. Bir vatandaş, Büyükkılıç’ın geçmiş dönemde kendisinin doktorluğunu yaptığını da hatırlatarak, “Allah razı olsun, iyi doktordun, işin rast gelsin, her zaman için söylerim” diye Başkan Büyükkılıç’a dua etti.

Esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç’a esnaflar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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