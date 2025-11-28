Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında Hunat Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Hunat Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunurken vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Hizmetkârı olmaktan büyük bir onur duydukları Kayserililerle daima iç içe, can cana olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hunat Camii’nde kıldığımız Cuma namazının ardından hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Hal hatır sorduk, gönül gönüle sohbet ederek hemşehrilerimizi dinledik” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.