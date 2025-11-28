  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, Kayserililerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında Hunat Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Hunat Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. 

Esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunurken vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Hizmetkârı olmaktan büyük bir onur duydukları Kayserililerle daima iç içe, can cana olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hunat Camii’nde kıldığımız Cuma namazının ardından hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Hal hatır sorduk, gönül gönüle sohbet ederek hemşehrilerimizi dinledik” dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
ADA Projesi Kapsamında ‘Şehrin Kaşifleri’ etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!