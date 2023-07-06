Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu'nun en büyük Hayvan Pazar Yeri Projesini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile birlikte İç Anadolu'nun en büyük ve en modern hayvan pazar yeri projesini yerinde inceledi.

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  • 06.07.2023 10:07
  • Güncelleme: 06.07.2023 11:17
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Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu'nun en büyük Hayvan Pazar Yeri Projesini inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile birlikte İç Anadolu’nun en büyük ve en modern hayvan pazar yeri projesini yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi’nde hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilecek olan İç Anadolu’nun en büyük ve en modern hayvan pazar yeri projesini yerinde denetledi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’tan proje hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, projenin Kayseri’ye yakıştığını belirterek, “Borsamızın gayretine teşekkür ediyorum. Şehrimize yakıştı, sosyal donatılarıyla, altyapısıyla borsamızın en modern, günün şartlarına uygun hayvancılık satış pazarı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimize gereken projelerin hayata geçirilmesi bizleri keyiflendiriyor, mutlu ediyor Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış ise desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “İç Anadolu’nun en modern hayvan pazarı borsasını inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Ticaret Borsası’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kayseri’de 50 yıllık beklenen bir projenin hayata geçirileceğini söyleyen Bağlamış, “50 yıldır Kayseri’de olmayan ruhsatlı hayvan pazarını bu sayede inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Şimdiden hem şehrimize hem de üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

28 bin 500 metre kare alana kurulu alanda 1000 büyükbaş ve 1500 küçükbaş günlük satış kapasitesine sahip olacak İç Anadolu’nun en büyük ve en modern hayvan pazar yerinde ayrıca, içerisinde lokanta çay ocağı yem deposu, şehir dışından gelecekler için 20 kişilik konaklama yeri bulunacak.

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İHA

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