Başkan Büyükkılıç: 'İçme Suyuna 1.6 milyarlık Yatırım Yaptık'

Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçeler dâhil olmak üzere altyapı kapsamında yer alan tüm hizmetleri titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde kent genelinde daha sağlıklı ve yeterli düzeyde içme suyu temin edilmesi amacıyla 1 milyar 608 milyon 432 bin TL maliyetle toplam 152 bin 721 metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

“Her Damlası Geleceğe Yatırım”

Altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İl sınırları içerisinde hiçbir yerleşim yerinde alt ve üstyapı ile ilgili sorun yaşanmaması adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak amacıyla yeterli bütçeyi ayırdık. Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler üretirken, aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut su kaynaklarının korunması ve alternatif içme suyu kaynaklarına yönelik çalışmalarla bu konuya verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Uzun yıllar boyunca altyapı alanında herhangi bir sorun yaşanmaması adına yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yapılan yatırımlar kentimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu ulaştırabilmek için aynı titizlik ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”