Başkan Büyükkılıç, İldem Esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

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  • 31.03.2023 15:43
  • Güncelleme: 31.03.2023 16:45
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Başkan Büyükkılıç, İldem Esnafını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

Her fırsatta vatandaş ve esnafla buluşmaya, sohbet etmeye, onların talep ve beklentilerini yerinde öğrenmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın son iş gününde İldem Zeki Soygüllüce Merkez Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından İldemli vatandaşlarla buluştu. İldem bölgesindeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bölge sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti. Esnafların taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, “Bu kadim şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan esnaflarımız bizim için çok değerlidir. Haftanın son iş gününde Kayseri’mizin gelişen, güzelleşen İldem bölgesindeki esnaflarımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik” dedi.

Esnaf ile vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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