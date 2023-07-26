Başkan Büyükkılıç ile şeffaf oda

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başlattığı “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Her Çarşamba Mevlâna Mahalle Meydanında vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği uygulamaya bu hafta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Mevlâna Meydanında yer alan “Şeffaf Oda”ya gelen Başkan Büyükkılıç, yeniden inşa edilen Mevlana Meydanı başta olmak üzere, Şeffaf Oda uygulaması, meydandaki acil durum konteyneri ve yürütülen diğer işler hakkında Başkan Yalçın’dan bilgi aldı.

Vatandaşları beraber karşılayan ikili, gelen talepleri dinleyerek uygulanmak üzere gerekli birimlere iletti.