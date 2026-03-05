Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma İftarına Katıldı

Huzur ve rahmet ayı Ramazan’da vatandaşlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile buluşarak birlik ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezde hem de kırsal ilçelerde bu gayretlerine devam ediyor.

“İlim Yaymamızın Kıymetli Ekibine Özellikle Teşekkür Ediyorum”

Başkan Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, kent protokolü ve cemiyet üyelerinin katıldığı İlim yayma Cemiyeti’ndeki iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güzel, gönül insanlarının bulunduğu ortamda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah bu güzel topluluktan bizleri ayırmasın. İşin mutfak kısmında hizmet veren kardeşlerimize, İlim Yaymamızın kıymetli ekibine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Hizmet Edenler Bol Olsun, Kardeşlerimizin Sayısı Artsın”

Konuşmasında, koşan, koşturan, bu işleri yapan gönül insanlarına minnet duyduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, “İlim Yayma hep zor dönemlerin, zor zamanların ayakta kalan, gerçekten yerli ve milli kuruluş olarak kendisini daima göstermiş ve bunu başarmıştır. O açıdan öğrencilerimizin sığınağı olmuştur. Hayata atılmak isteyen eğitim bağlamında kardeşlerimizin elinden tutmuş, rehberlik yapmış, yol göstermiştir. Emeği geçen dostlarımızı asla unutamayız. Ama bütün bunların yanında hepimizin hamisi, hepimize yol gösteren dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bunu burada gönül huzuru ile söylüyorum. Onun her zaman sahiplendiği, her zaman bağrına bastığı böyle bir camia. Hizmet edenler bol olsun, bu camiada buluşan kardeşlerimizin sayısı artsın, yüz akımız, gururumuz, yerli ve milli anlayışın sahibi” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Vali Gökmen Çiçek ise İlim Yayma Cemiyeti’nin gelenekselleşen iftar programında tüm Kayseri’nin bir masanın etrafında bir araya geldiğine işaret ederek, hizmet veren İlim yayma Cemiyeti’nin üyelerine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ve katılımcılar, İlim Yayma Cemiyeti fuaye alanındaki sergiyi de ziyaret ederek eserleri inceledi.