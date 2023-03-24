Başkan Büyükkılıç, ilk iftarını memleketi Develi'de açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı'nın ilk iftarını memleketi Develi'de hemşehrileri ile birlikte açtı.

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  • 24.03.2023 10:01
  • Güncelleme: 24.03.2023 10:28
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Başkan Büyükkılıç, ilk iftarını memleketi Develi'de açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı’nın ilk iftarını memleketi Develi’de hemşehrileri ile birlikte açtı.

Develi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar sofrasına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, ailesi ve ilçe sakinleri katıldı. Develilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları dolaşıp vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Mübarek Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarında Develili hemşehrilerimizle birlikte olduk. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz. Rabbim bu gücümüzü daim kılsın, rahmeti ve bereketi de üzerimize olsun” dedi.

İlçe sakinlerine lokma dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını da Develi Çarşı Camii’nde kılarak, Ramazan’ın bereketini Develililerle birlikte yaşadı. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dua ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Teravih namazımızı Develi Çarşı Camii’nde kılarak yaşadığımız deprem felaketinde ahirete irtihal eden vatandaşlarımız ve ülkemizin geleceği için dualar ettik. Rabbim dualarımızı kabul, birliğimizi de daim eylesin” diye konuştu.

Ayrıca namaz sonrası Büyükkılıç ailesi tarafından cami cemaatine, hayatını kaybeden aile büyükleri Nafiye Tokgöz hayrına lokma tatlı ve su ikram edildi.

Başkan Büyükkılıç’a, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da eşlik etti.

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İHA

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