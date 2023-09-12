Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim döneminde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

PAYLAŞ
  • 12.09.2023 10:40
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:52
Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim döneminde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına başlayan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nu ziyaret etti. İlk olarak öğretmenlerle bir araya gelen ve yeni eğitim öğretim döneminde tüm eğitimcilere kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, ardından sınıfları gezdi.

Öğrencilerle sohbet eden ve eğitim, öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, öğrencilere başarılar dileyerek, istekleri olup olmadığını sordu. Minik öğrenciler ve öğretmenler de hayırsever Büyükkılıç ailesine bir kez daha bu okulu kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, “Okullar açıldı, sınıflar öğrencilerine, öğrenciler öğretmenlerine kavuştu. Ben de İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nu ziyaret ederek, minik yavrularımızın ve öğretmenlerimizin heyecanlarına ortak olmak istedim. Tüm eğitim camiamızın yeni eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Kayserispor'un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Akkışla’nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

3
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

4
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, “Kayseri’nin sorunlarını meclise taşıyacağız”

DAHA FAZLA
Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Masa tenisi umudu oldu

Masa tenisi umudu oldu