Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor

Eğitim ve öğretime büyük önem veren, öğrenci ve genç dostu Büyükşehir'in Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hizmete açtığı kütüphaneler ve sosyal yaşam merkezleri ile gençlerin okuyarak öğrenmesine ve kendini geliştirmesine imkn tanınıyor. Bu çerçevede İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen gençler kitap okuma etkinliğinde buluştu.

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  • 23.11.2022 09:59
  • Güncelleme: 23.11.2022 10:08
Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitim ve öğretime büyük önem veren, öğrenci ve genç dostu Büyükşehir’in Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hizmete açtığı kütüphaneler ve sosyal yaşam merkezleri ile gençlerin okuyarak öğrenmesine ve kendini geliştirmesine imkân tanınıyor. Bu çerçevede İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen gençler kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürerek 9’uncu kütüphaneyi Erkilet’te hizmete açan Başkan Büyükkılıç, sunduğu hizmetlerin meyvesini alıyor. Gencinden yaşlısına vatandaşlar, açılan tesislerde kitap okuyarak kendini geliştiriyor, ufkunu genişletiyor.

SONBAHARIN RENKLERİ İÇERİSİNDE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Sonbaharın renkleri içerisinde, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde kitap okuyan gençler, sonbahar mevsiminde kitap okumanın keyfini yaşadı. Nitelikli etkinlikte kitap okuyarak bilgi edinen gençler için hizmeti Büyükkılıç sunuyor, gençler de okuyor.

KÜTÜPHANELER VE SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ VATANDAŞIN GÖZDESİ OLDU

İçerisinde on binlerce basılı ve elektronik kitap bulunan, yıllık ortalama 2 milyon okurun ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri zengin donanımı ve konforlu ortamı ile öğrencilerin ve kitap kurtlarının gözdesi oldu.

Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki Sosyal Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri ile de kütüphane benzeri hizmet, vatandaşla buluşturuluyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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