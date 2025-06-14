Başkan Büyükkılıç'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yengesi Naciye Büyükkılıç, hayatını kaybetti.

Başkan Büyükkılıç'ın acı günü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyinin eşi Naciye Büyükkılıç’ın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, “Hayırsever aile büyüğümüz, değerli ağabeyim Ramazan Büyükkılıç’ın kıymetli eşi, yengemiz Naciye Büyükkılıç Hakk’a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin. Merhume yengemizin cenaze namazı 14.06.2025 Cumartesi günü (yarın) ikindi namazına müteakiben Hulusi Akar Camii’nde kılınacak ve Asri Mezarlığa defnedilecektir” dedi.

Haber Merkezi

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