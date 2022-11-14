Başkan Büyükkılıç'ın dua alan projesi Türkiye'de örnek gösteriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile hayırseverler işbirliğiyle hayata geçirilen ve hasta yakınlarından dua alan Hasta Yakınları Misafirhanesi, tüm Türkiye'de takdirle karşılanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de örnek gösterildi.

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  • 14.11.2022 11:58
  • Güncelleme: 14.11.2022 12:38
Başkan Büyükkılıç'ın dua alan projesi Türkiye'de örnek gösteriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile hayırseverler işbirliğiyle hayata geçirilen ve hasta yakınlarından dua alan Hasta Yakınları Misafirhanesi, tüm Türkiye’de takdirle karşılanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de örnek gösterildi.

Hayırsever ve belediye işbirliği ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında hizmete başlayarak konuklarını ağırlarken, bu proje ülke genelinde büyük takdirle karşılanıyor. Misafirhanede, belediye ve vakıf iş birliği ile dışardan gelen, il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları konuk edilirken, hasta yakınlarına sıcak, konforlu ve sosyal donanımı ile otel konforu yaşatılıyor. Misafirhanede, 3 öğün vakıf tarafından yemek verilirken, giyim, gıda ve ulaşım gibi giderler de karşılanıyor.

BENZERİ ŞEHİR HASTANESİ KARŞISINDA DA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla projelendirilerek Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Hasta Yakınları Misafirhanesi projesinin bir benzeri olan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin de yapımı Kayseri Şehir Hastanesi karşısında devam ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN PROJESİ, MECLİS’TE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Hasta ve hasta yakınları tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu proje, Türkiye’de örnek gösterilmeye başlandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, konuyu meclise taşıyarak, Kayseri’deki bu anlamlı projeyi örnek gösterdi. Vahapoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayırsever işbirliği ile projelendirdiği ’Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin örnek alınmasını istedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hem Erciyes Üniversitesi hem de Şehir Hastanesi karşısında bu anlamlı proje ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ FELSEFESİ

Başkan Büyükkılıç, beş yıldızlı otel konforunda yapılan iki ayrı misafirhanede “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi doğrultusunda ayağı kırık leyleklere vakıflar kuran ecdadın torunları olarak bizler de bu anlayışla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize hediyesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde ve Erciyes Üniversitesi’nde yatarak tedavi gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla başlattığımız sosyal projemiz bir kez daha şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

PROJEDE NELER VAR?

Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta Yakınları Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanemizde, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılıyor.

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İHA

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