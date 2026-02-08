Başkan Büyükkılıç'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kayınvalidesi Güler Çarman, 89 yaşında hayatını kaybetti. Çarman'ın cenazesi, İsmail Yapıcı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende Başkan Büyükkılıç ve ailesi taziyeleri kabul ederken, katılımcılar da merhumeye rahmet, ailesine sabır dileklerinde bulundu.