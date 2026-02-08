  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkan Büyükkılıç'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kayınvalidesi Güler Çarman, 89 yaşında hayatını kaybetti. Çarman'ın cenazesi, İsmail Yapıcı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Başkan Büyükkılıç'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze törenine önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Başkan Büyükkılıç ve ailesi taziyeleri kabul ederken, katılımcılar da merhumeye rahmet, ailesine sabır dileklerinde bulundu.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu
Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu
Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu
Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu
Kayseri Şeker: 'Görev değişikliği siyasi bir karar değil'
Kayseri Şeker: “Görev değişikliği siyasi bir karar değil”
Kayseri'de hurma fiyatları 115 liradan başlıyor
Kayseri’de hurma fiyatları 115 liradan başlıyor
Ağrı 1970 Spor Kulübü - Erciyes 38 FK: 1-2
Ağrı 1970 Spor Kulübü - Erciyes 38 FK: 1-2
Başkan Çolakbayrakdar, 'Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar, ”Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!